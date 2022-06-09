確診人數每日平穩的累積中，民眾可能因擔心疫情而延遲就醫，亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師暨台灣頭頸部腫瘤醫學會常務監事廖立人觀察，疫情期間國內口腔癌高危險族群口腔黏膜篩檢量有明顯的減少，患者選擇延後檢查與治療，廖立人提醒，如此疫情過後原本可以治療的癌症可能變成無法治療，呼籲民眾如查覺身體有異常，仍要盡速就醫。

廖立人說舉例明，黃姓患者罹患口腔癌，本排定5月初住院進行開刀手術，但因擔心住院染疫，故先以用化學藥物治療，延遲開刀的結果讓後續手術範圍擴大，以及延長後續手術住院時間，因而降低自身存活率。

據統計，口腔癌是台灣人前三大罹患癌症，平均每10萬人就有20人身受口腔癌之苦，在死亡率上僅次於大腸癌，平均死亡率比其他癌症更年輕10歲，在高死亡率的威脅之下，提醒民眾，如有症狀一定要盡快安排檢查。

廖立人呼籲，國人應接受完整的Covid-19疫苗接種，並且勤洗手、戴口罩，若有抽菸及嚼食檳榔習慣的朋友仍要定期接受口腔黏膜篩檢，尤其是頭頸癌患者即使在疫情狀況下，仍然要積極追蹤及治療，以免耽誤病情。