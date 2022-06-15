有關媒體報導「官兵確診血氧過低緊急後送」乙情，海軍艦隊指揮部今（15）日表示，所屬迪化軍艦執行任務期間，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，經艦上醫官治療後恢復為98％，醫官考量人員安全，即於當天返港送醫治療；另單位為確保行動與任務保密，艦艇航行均依規定管制官兵使用手機，並無隱匿疫情情事。

海軍艦隊指揮部強調，艦艇於任務執行前72小時及啟航前，均實施快篩檢查與人員進出管制，陽性者安排就醫，並於陸岸隔離管制禁止出航；如於任務執行期間，針對快篩陽性輕症者，均依規定實施人員隔離及治療，屬重症者即安排返港就醫，以確保官兵生命安全及戰備任務遂行。

海軍艦隊指揮部進一步表示，本部均依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫規定，完成風險管控規劃，確保隨艦執勤官兵健康與任務執行；將持續提醒官兵做好個人衛生防護，以維部隊戰力，捍衛海疆安全。