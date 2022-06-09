國防部今（9）日表示，美國政府於美東時間6月8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，本次美方同意供售之艦艇零附件品項，有助於維持我海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。