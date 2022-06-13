立法院長游錫堃12日出席台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」提及募兵制應該要檢討，對此，民進黨立委陳亭妃今（13日）在立院受訪表示，台灣兵力確實要檢討，如今全世界天空不穩定，該好好從國防體制來檢討，如何做更有助於台灣的防備能力。

陳亭妃表示，台灣兵力確實要檢討，到底是徵兵、募兵或是其他方式，這是國防部應該要思考的，前總統馬英九做了改變，如今整個制度面又要修改，這是延續性的問題。

再者，全世界各國的天空都不是很穩定，不僅僅是台海問題，包含南韓、北韓的飛彈問題，這個時間點全世界天空不穩定，該好好從國防體制來檢討，如何做更有助於台灣的防備能力。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，關於兵源、兵制，這個會期也做了非常多討論，國防部一再回應不單單只是兵制、兵力問題，還有多少能量訓練以及給予什麼樣的訓練模式。

她說，如今國際對於新的兵源訓練以及軍事訓練能量、訓練方向有不同的做法，持續要求國防部重新評估檢討，因應新的戰情需求、武器、資通訊等新型的戰備，應該要有多少人力規畫及訓練資源設置。

林靜儀也強調，要求重新去檢討替代役，替代役因有特殊專長，可以到專長領域服役，但有一些替代役功能不彰，僅在公部門送公文，很可惜，內政部和國防部正在研擬規畫，修正替代役部分可以到特殊專長軍種、服役模式，重新來檢討役期、徵兵制、募兵制。