關於我國的雲峰飛彈射程已達中國北京，對此，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今（13日）表示，台灣維持最根本的態度，不主動挑釁、不造成區域和平緊張。

民進黨立法院黨團今（13日）舉行記者會回應輿情時事，媒體詢問雲峰飛彈射程，林靜儀表示，剛落幕的亞洲安全峰會（又稱香格里拉對話），多數國家都在討論有些國家片面造成區域緊張，台灣國防是不主動挑釁、不造成區域緊張或讓其他國家感受威脅，但也必須有保護自己的能力。

她說，蔡總統2016年上任後，加強國內軍事國防機密保障，才能讓美國在軍售上對我國有一定程度的信任，其次是增加軍力、購買需要的國防武器、增加軍事訓練跟上國際潮流。

林靜儀也提及，國防武器、國防相關產業要有自產的能力，船艦、訓練機自己研發、完善訓練機制，會持續監督國防部建軍整備，也希望朝野政黨和全民都能支持軍購、國艦國造。

此外，關於中國國防部長魏鳳和12日在香格里拉對話會發表演講，魏鳳和表示，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」對此，林靜儀表示，包含日本、韓國、美國、澳洲都提出俄烏戰爭後，當有國家要改變區域和平時，周邊國家都感受到威脅。

林靜儀表示，會議中可以發現中國代表強烈、帶有恐嚇語氣嗆聲，違反維持區域和平的精神，民進黨團的立場和周邊的周邊國家立場一致，不做片面挑釁的動作，維護區域和平是共同的責任。

林靜儀說，如今各國不是以鄉愿、鴕鳥的方式維持和平，反而是希望平衡區域內的威脅，如武力提升、盟友合作等，民進黨政府長期以來都是不做片面現狀的改變，尋求保護自己達到區域和平和區域聯手；台灣跟烏克蘭不一樣，無論是區域和平、武力威脅，多數民主國家都感受到，就是維持區域和平。

陳亭妃表示，香格里拉會談中可看到，中、美兩國防部長爭鋒相對，她批評，魏鳳和一廂情願，中國近來頻頻派軍機擾台，同時騷擾日本、美國、加拿大軍機，這些都是美國國防部長要求中國要注意的；中國不斷在東海、南海去進行大規模的領海主張，美國的國防部長直接點名中國是麻煩製造者。

陳亭妃說，無論魏鳳和怎麼說，都證明中國面臨的就是全世界的撻伐，魏鳳和向美方提出「四個不要」：不要攻擊抹黑中國，不要遏制打壓中國，不要干涉中國內政，不要損害中國利益。這「四個不要」就是全世界撻伐中國的立場，即使恫嚇台灣，台灣永遠就有這麼多的盟友，可以立足國家及全世界的利益。