國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安日前拜會前總統馬英九，曾提到舉辦台北上海雙城論壇，要有3大前提，包括中共不再擾台，而近日大陸國防部長不斷嗆，有人膽敢把台灣分裂出去將不惜一戰，蔣萬安說，「善意是要雙方累積，對岸反對台獨是一貫的立場，但用激烈言論來表達，只會加深兩岸的惡意螺旋，無助於兩岸間的交流互動。」

蔣萬安今前往松山進安宮參拜，被問到身為蔣家後代會不會成為參選的包袱？蔣萬安表示，這是我的資產，我也以身為蔣家的後人感到驕傲，兩位蔣總統對中華民國和對這片土地的貢獻是不容抹滅。

他說，不管是375減租和公地放領，民眾有感的政策，以及經國先生的十大建設，還有年輕人津津樂道的護國神山台積電，都是當時拍版定案的決策，相信大家有目共睹，接下來在台北市政，我一定會擘劃更好更具體的願景，帶領台北市站上國際都會一流的行列。

面對大陸國防部長近日頻頻嗆有人膽敢把台灣分裂出去將不惜一戰，蔣萬安直言，對岸反對台獨是一貫的立場，但用激烈言論來表達，只會加深兩岸的惡意螺旋，無助於兩岸間的交流互動。

被問到近日會不會硬起來，不打佛系選舉？蔣萬安說，選舉都有一定的節奏跟步調，會一一的將具體政見提出來，最重要的是要思考如何為市民朋友及下一代，在台北市創造更美好的未來，大家拭目以待。