「大鑫資訊公司」被查出進口大陸黑心快篩，混充美國製的富樂快篩試劑牟取暴利。繼民進黨立委劉世芳踢爆美國食品藥物管理局（FDA）早在3月就示警有大陸假貨充斥後，民進黨立委黃世杰進一步揭露，大鑫資訊執行長黃南競是冒用前公司、醫優科技的名義向衛福部申請進口，使衛福部在不知情的狀況下核發EUA，呼籲檢調徹查。

「大鑫資訊公司」混充美國製的富樂快篩試劑，牟取暴利，民進黨立委劉世芳指出，劉世芳表示，FDA今年3月已示警，美國境內有大陸杭州假貨充斥市場，且已和原廠合作回收假貨。然而，台灣在5月採購流程是否忽略或被欺瞞這些重要資訊，造成中央、地方政府等公務機關決標的盲點或錯誤？請衛福部、公共工程委員會盡速查明。

對此，民進黨立委黃世杰今天進一步披露，富樂快篩試劑最早是由進口商醫優科技，於去年向衛福部提出申請進口600萬劑，但事後醫優科技發現中國浙江出現富樂快篩的仿冒品，且FDA也示警美國境內有大陸杭州假貨充斥市場的狀況，因此，醫優科技主動停售這款產品，並且向衛福部申請撤銷。

黃世杰進一步指出，目前違反詐欺等罪嫌的大鑫資訊公司執行長黃南競，原本就是在醫優科技服務，後來在前段時間才從醫優跳槽到大鑫，事後竟然挾著職務之便，拿著前公司當初申請富樂快篩試劑的資料，再次向衛福部申請進口富樂快篩試劑。

黃世杰說，對衛福部來說，由於業者申請的都是同一款產品，而黃南競又是冒用醫優科技的資料，才讓衛福部誤以為對方是合格廠商，因而在不知情的情況下緊急核發EUA，因而讓黑心的中國製快篩試劑混入美國產品進入台灣。

黃世杰表示，所幸公、民營機關已發現問題，才讓損害沒有持續擴大，這起事件目前看來是由黃南競所主導，要求檢調務必徹查，讓不肖廠商負起責任，而衛福部也要徹底執行回收命令控管損害。