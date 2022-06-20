大鑫資訊違法輸入快篩劑事件延燒，國民黨醫療委員會痛批，這種涉及偽造文書與圖利廠商的重大弊案，衛福部竟可以四兩撥千斤，直接甩鍋給廠商，譴責給錯東西，呼籲衛福部長陳時中不要再護航違法廠商。

國民黨醫療委員會表示，衛福部核准首款唾液快篩劑的福又達公司，創辦人竟是高端的負責人之一，陳時中「此地無銀三百兩」，再說與廠商不認識、沒關係，難不成全臺灣的廠商都是高端會員？高登環球登記資本額200萬，竟可以拿到16.5億的快篩標案，連幼兒園小朋友都覺得有問題，而該廠商再被媒體指出諸多負面新聞後不得已棄標，陳時中居然還誇獎該廠商是殷實商人，曾幾何時，在中華民國為官已經到了如此厚顏且為所欲為的境界。

國民黨醫療委員會指出，大鑫登記資本額僅有50萬，美國FDA早在今年3月份已經提出大鑫有問題的警訊，豈料陳時中率領下的衛福部團隊，竟毫無所畏懼地在5月仍發給大鑫福樂快篩EUA。

國民黨醫療委員會說，市民不禁要問，到底是怎樣的一個利害關係，可以讓陳時中遮耳閉眼地罔顧悠悠之口，只為給不良廠商大啖甜頭？中間有沒有利益輸送？二者有沒有對價關係？還是陳時中篤定「政權在手，法辦沒有」？

國民黨醫療委員會痛批，在指揮中心成立期間，疫苗、口罩、快篩全部都是防疫物資，都是指揮中心直接徵用，直接發EUA即可，根本不走醫療用品的審核標準，無怪乎弊端叢生。

國民黨醫療委員會直言，其實涉及醫療用品就該透過健保送審而非任由指揮中心上下其手，常規審核才會嚴格，這麼多採購爭議，唯一的特徵就是都有陳時中的影子，徵用的標準就是綠友友，方式就是綠色政治審核，如此廠商也要吃喝，利潤怎麼來呢？民眾都是傻瓜嗎？