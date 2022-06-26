台北市長選戰，國民黨提名立委蔣萬安出戰，民眾黨可能推副市長黃珊珊，民進黨人選則仍未確定，以衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍呼聲最高。針對陳時中參選時機，醫界人士曾引述陳時中說法，「火車進站，如果可以及時趕上，那就會搭」。資深媒體人單厚之指出，雖然陳時中的民調，因為這波疫情大幅下滑，但「換軌」也有很高的難度，民進黨若找不到其他人選，所以非得是陳時中不可。

單厚之24日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨將在7月17日舉行全代會，但黨中央近日卻不斷重申，沒有規定必須要在全代會前完成提名，顯然民進黨台北市長這班「列車」，即便林佳龍已經站在月台邊，不斷揮手高喊，民進黨也不準備讓林佳龍上車。

單厚之指出，民進黨願意「全黨等一人」，但選舉的時程卻不等人，即使民進黨願意等，8月中旬大概也就是極限，到時陳時中若還是下不了「防疫列車」，民進黨也不得不另做打算。

單厚之接著表示，雖然陳時中的民調，因為這波疫情大幅下滑，但「換軌」也有很高的難度，但民進黨若找不到其他人選，所以非得是陳時中不可。而陳時中既然已被認定是天選之人，無論難度多高、社會觀感如何，民進黨也必然會創造契機，化不可能為可能，讓陳時中搭上「這班火車」。

單厚之認為，陳時中是台灣防疫列車的「列車長」，換列車長則有不同的情況，一是直接換人出任衛福部長及防疫指揮官，但難免給人「落跑」的印象；另一種情況，則是指揮中心降級，若降到三級開設，就只需由疾管署長擔任指揮官，陳時中自然可以解套。