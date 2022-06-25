根據《美麗島電子報》搶先曝光的6月國政民調，總統蔡英文信任度正向評價為53.7％、負向評價為70.2％；信任度正向評價為53.7％、負向評價為40.0％。媒體人吳子嘉表示，蔡英文任期已過了一半，卻還維持那麼高的民調，讓他非常驚訝。

美麗島電子報董事長吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》6月國政民調顯示，國內整體經濟的現況正向評價為26.4％、負向評價為70.2％。蔡英文的信任度正向評價為53.7％、負向評價為40.0％；蔡英文的執政滿意度正向評價為54.5％、負向評價為42.2％。

吳子嘉分析認為，一般來講，任期過了一半，施政會有很多困難，但蔡英文竟然還維持那麼高的民調，讓他非常驚訝。至於行政院長蘇貞昌，他的滿意度還是死亡交叉，可是交叉比率有稍微接近一點。

至於政黨好感度，吳子嘉指出，民進黨好感度是46.0％、負面評價為40.2％，最悲哀的是國民黨好感度是25.0％、負面評價為58.4％。