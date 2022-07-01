無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，今接受接受媒體專訪時被問到，台北市副市長黃珊珊的民調衝高等問題時表示，台北市在1994年後，就沒有真正三足鼎立，最後都是棄保。

林佳龍今接受《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，被問到黃珊珊民調跑到第二名時指出，民進黨政黨支持度沒有過半，所以會在國民黨跟民眾黨選票間移動，影響棄保，若民進黨提名後，參選人的民調會再增加5到7％。

他說，民進黨支持度大概二成五，但是1994年後，就沒有真正三足鼎立，最後都是棄保，當年王建煊、宋楚瑜選時聲勢也都很好，選票大概都在三％左右，現在就算三足鼎立，但是國、民兩黨都有組織，一旦動起來，黃會再掉一點。

被問到民進黨暗助黃珊珊？他認為，不至於啦，現在是黃最好的情況，但尚未到最後衝刺，在國、民兩黨長期有黨組織的情況下，要投出三成五的票，再衝高會有天花板限制。

他表示，選舉除了基本盤，還要有政見訴求跟議題攻防，若是議題檢討防疫，黃不會輸民進黨，但談城市願景，黃在國際觀比較不強，市政承繼柯文哲，會有包袱，最後是個人魅力。