國民黨中常會正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，近來遭外界攻擊在美國置產，她在臉書直斥「側翼動作好快」，自己光明正大。對此，藥師林士峰今（2）日指出，柯志恩才剛宣佈參選高雄市長，馬上就拿顯微鏡來檢視，甚至扭曲事實行抹黑戰略，更暗酸民進黨「只管選舉要贏，沒在管手段乾不乾淨」，引發討論。

林士峰表示，「台灣就是有一個政黨，只管選舉要贏，沒在管手段乾不乾淨」。他直言，柯志恩才剛宣佈參選高雄市長，馬上就拿顯微鏡來檢視，甚至扭曲事實行抹黑戰略，林士峰更說「偏偏台灣的法律對於抹黑的制裁，過於寬鬆而且罰則太低，遠不及勝選的利益」。

最後林士峰也強調，「公民們一定要覺醒，對這種惡質的選舉文化，要給予強烈的唾棄」，此篇文章一發出後，引發大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「開始圍剿了」、「在美國置產跟在台灣選舉，根本就毫無關聯」、「台灣的選舉就是抹黑對手，不用提出政見」、「綠營都是芭樂比蘋果，所以才叫御用打手潑髒水」。