遭「翁達瑞」質疑學術不倫 柯志恩7點聲明回擊：不排除提告求償千萬

國民黨智庫執行長、前立委柯志恩日前被正式提名參選高雄市長後，便面臨了綠營側翼排山倒海的攻擊，除了選舉海報因「陽光女孩」遭譏諷，昨（1日）自稱旅美教授的「翁達瑞」也批評柯「學術不倫」，但新黨台北市議員侯漢廷指出，這些攻擊卻證明柯志恩很優秀，「正是因柯志恩沒什麼好打，所以只能從這些無聊的點發動攻擊」。

國民黨徵召柯志恩參選高雄市長後，一名自稱旅美教授的「翁達瑞」昨（1日）在臉書指稱柯涉及「學術不倫」。柯志恩昨晚則發出7點聲明，強調「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法提告，並求償1千萬元，金額將捐給公益團體。

對此侯漢廷今（2日）在政論節目《新聞大白話》首先表示，綠營的雙標「並非一日之寒」，大家早就見怪不怪了，但對於柯志恩先前因「陽光女孩」一詞遭攻擊，讓侯氣得痛罵側翼，如果罵國民黨的事「有道理就算了，但柯志恩的年齡關你什麼事？」

侯漢廷也指出，現在對柯志恩的批評（年齡、著作），說明「正是因為沒什麼好打，所以只能從年齡、過去寫過的文章這些無聊的點發動攻擊」，同時也證明了柯志恩無堅不摧、是個優秀的好人選。侯直言，而若柯真的有問題「早就是民進黨高雄市議員出來排排站、開記者會打柯志恩了！」