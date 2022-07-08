新竹市長林智堅涉論文抄襲，連深綠人士都看不下去！醫師潘建志PO文，怒轟林「懶到人神共憤」。潘建志說，他利用網路軟體檢視，發現林智堅的論文文字重複率高達42%，且幾乎毫不掩飾地把多段文章「複製貼上」，直呼林有夠懶。

一向不隱藏政治立場屬深綠的精神科醫師潘建志，臉書PO文重砲抨擊近來捲入「論文門」風波的林智堅。潘表示，論文有沒有抄襲，使用檢測軟體Symskan、Turnitin就查得出來，幾乎所有大學都買了團體版供研究生使用。

潘建志把林智堅的碩士論文放進這兩個系統檢測，得出「與他人文章重複率」分別為28%、42%，怒批林幾乎都是複製貼上，「你也太懶，懶到人神共憤了」。

潘建志強調，高等學位不是校長、院長、教授可以私相授受的，碩、博士學位更不是指導教授說了算；自我抄襲未註明出處，這種取巧被許多學術界人士深惡痛絕，臉書粉專「翁達瑞」便以此指責國民黨高雄市長參選人柯志恩。