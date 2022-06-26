我國駐瑞典代表處教育組6月3日代表教育部與挪威奧斯陸大學文化研究及東方語言系（簡稱IKOS）簽署台灣研究合作備忘錄。這是教育部首度與挪威奧斯陸大學共同辦理「臺灣研究講座計畫」，雙方期盼透過是項為期3年的研究計畫，深化挪威與台灣學者的交流合作。

奧斯陸大學規畫的課程及活動項目重點包含開設大學部及碩士班課程，主題涵蓋：台灣近代史、台灣政治、台灣語言及台灣電影等；邀請台灣學者客座研究及提供研究生赴臺短期研習獎學金等。

奧斯陸大學為挪威最佳綜合型研究大學，設立於1811年，於2022 QS世界大學排名第102名。奧大十分著重國際合作及師生的國際移動力，已與我國國立台灣大學、國立清華大學、國立政治大學及國立台灣師範大學等7校分別簽署合作協約。

奧斯陸大學文化研究及東方語言系為挪威規模最大的人文學院，設有亞洲和中東研究碩士學程，是挪威唯一的亞洲和中東語言和區域研究碩士學程，並要求學生論文需以各該區域的原始語文資料進行研究。

該校計畫主持人艾皓德教授曾多次訪臺台，中文流利，並曾於2021年春季規畫「Taiwan Matters」課程，頗受好評，奠定建立台灣研究講座的良好基礎。艾皓德教授感謝我方持續推動與IKOS的各項教育合作，例如引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、提供該系學生華語文獎學金及協助該系首批學生團於今秋赴台研習華語等。

教育部推廣台灣研究已逾19年，合作遍及歐、美、亞洲及大洋洲等4大洲19國42所世界知名大學，挪威為首次合作國家，未來有助在北歐地區提升台灣知名度及影響力。