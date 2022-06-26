擁有花旗台灣信用卡的卡友注意了，花旗紅利回饋信用卡提供卡友：每單筆30元累積1紅利點數的回饋，其中的遠傳電信將提前於今（2022）年8月31日終止！

相較下，卡友若是透過相同通路繳交中華電信、台灣大哥大的二大電信費用，獲得的紅利回饋會繼續維持到今年12月31日。

花旗銀行公告表示，與遠傳電信的電信帳單代收代繳合約將於今年8月31日終止，銀行端將於7月1日起，陸續停止網路銀行、電話語音系統、卡好繳、及信用卡申請書等通路，「申辦」遠傳電信帳單代收代繳業務；且於9月1日起，將停止花旗網路銀行代收卡友與花旗約定的遠傳電信帳單定期代繳服務。

花旗銀行長久以來提供卡好繳或網銀代繳水電瓦斯費及三大電信費、指定通路繳稅（不含綜所稅）、學費、及悠遊自動加值，所有通路都能享有單筆每30元累積1紅利點數。此項服務及回饋好康，將因花旗台灣與遠傳電信的代收代繳業務將於8月底終止，宣布正式結束。

花旗紅利卡友若是剛好為遠傳電信用戶，花旗表示，請卡友盡速自行向遠傳官網、或門市申請信用卡自動扣款服務，或透過其他繳費通路完成繳費。

由於花旗台灣信用卡業務已出售給星展銀行台灣，所有與外部廠商的合作契約除了每年底都會重議、換約，此戈次遠傳電信的合作關係提前結束，倒底是個別狀況，抑或為業務出售交接的過程，銀行方面並沒有說明。