達梭系統（Dassault Systemes）攜手本地合作夥伴與高等教育學府，共同推動人才培訓與專業知識課程，希冀透過提供產學無縫接軌的培育計畫，藉由相關學程規劃、人才培訓與實習機制，使學生就學時就開始儲備未來職涯所需的關鍵競爭能力，獲得最佳的就業機會。

深耕台灣超過15年的達梭系統，與長期合作夥伴士盟科技以及誼卡科技，針對臺灣重點推動的智慧製造、電動車、機器人與機械手臂、無人機等領域，與包含臺灣大學、中央大學、海洋大學、淡江大學、中興大學、逢甲大學、成功大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、華夏科技大學、勤益科技大學、高雄科技大學、屏東科技大學等北中南知名大專院校的教授講師攜手，結合達梭系統解決方案，設計相關課程與研究生專案，至今累積數千名學子參與。

產學合作透過在課程設計與教學內容中運用達梭系統3DEXPERIENCE平台特別是CATIA、SIMULIA、DELMIA、ENOVIA、BIOVIA、EXALEAD等產業解決方案，幫助大三、大四學生或研究生團隊，得以更有效率地處理所有設計和分析問題，培育未來在電機、電子、機械、材料、工業工程、船舶設計與海洋工程、智慧車輛、航空航太、通訊等產業的高科技菁英。

臺灣大學長期透過系列課程暑期培訓學生學習，並運用達梭系統SIMULIA Abaqus模擬應用軟體等解決方案，臺灣大學教授黃育熙表示，提供學生兼具國際性與專業度的技術知識，幫助其強化其產品在結構強度、落摔、撞擊、振動、自然頻率及疲勞CAE分析等專業領域的技術能量，開拓學生實務經驗上之應用，對學生未來發展與競爭力極有幫助。而長期投入航空載具發展與維修人才的培養，並打造無人機人才培育基地的虎尾科技大學教授吳文忠表示，透過採用達梭系統CATIA解決方案，幫助學生增進在無人機開發與設計的技能，希冀能為臺灣航空航太產業培育更多人才。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，達梭系統向來致力提供全球頂尖3D設計與數位模擬解決方案，很高興能夠透過合作夥伴與全台大專院校攜手合作，幫助學子結合專業理論與實務經驗，增進就學、求職和工作等各階段的表現。期待未來能有更多產學合作機會，建構學用合一、職場接軌的完整規劃，增進本地學生競爭優勢，以培育更多能夠應對市場快速變化的人才，為提升台灣產業盡份心力。