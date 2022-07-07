今夏海尼根大膽計畫，首度跨界火烤牛肉專家Burger King漢堡王推出期間限定零酒精啤酒「海尼根零酒精牛肉堡」與「海尼根零酒精醬燒薯薯」，7月14日起於全台漢堡王門市限時開賣。

海尼根創立於1864年，致力以品牌與產品為世界各地的消費者帶來驚喜與感動。漢堡王誕生於1954年，招牌華堡以專業火烤牛肉美味享譽世界逾60年並持續以創新口味刷新消費者體驗。今夏雙品牌首度攜手推出「海尼根零酒精牛肉堡」，其中使用的濃郁燒烤醬汁是以海尼根0.0零酒精為基底，歷時一年共同研發製成，獲得海尼根全球總部啤酒釀造師（Master Brewer）認證符合海尼根香氣標準，演譯經典工藝與火烤牛肉的純熟融合。獨特的啤酒麥芽搭配100％火烤牛肉排、生菜、洋蔥、番茄等新鮮食材，麥香味四溢、豐富口感刺激食慾大開。

海尼根台灣總經理鄭健發Michael Chin表示，海尼根0.0 零酒精承襲經典海尼根傳統製程，以真空蒸餾方式移除酒精，才能充分保留純麥香氣。做為全台零酒精市占率最高的品項，海尼根0.0 零酒精不斷尋求突破，此次與Burger King漢堡王合作推出全球首發的零酒精酒香堡相信不只會引起消費者想要嘗鮮的好奇心，更能滿足他們的味蕾。台灣漢堡王也表示，火烤就是美味！是漢堡王的精神標語，也是漢堡王不停歇研發創新口味，期許帶給消費者美食感動的初衷。

「海尼根零酒精牛肉堡」與「海尼根零酒精燒醬薯薯」7月14日起於全台漢堡王門市限定開賣！「海尼根零酒精牛肉堡」單點145元，套餐185元；「海尼根零酒精醬燒薯薯（中份）」單點62元。歡慶新品登場，漢堡王同時推出一般套餐可選擇加價30元將飲料升級海尼根0.0零酒精乙罐，或加價30元將薯條（小份）升級成海尼根零酒精醬燒薯薯（中份）。海尼根另回饋電商夥伴蝦皮的消費者，7月14日起，於漢堡王門市購買「海尼根零酒精牛肉堡套餐」，出示蝦皮平台海尼根0.0零酒精訂單畫面，即贈送海尼根0.0零酒精乙罐！數量有限，贈完為止。供應狀況請依各門市實際為準。

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