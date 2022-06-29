針對28日多家券商及資訊業者提供的股市App下單系統出現異常一事，NCC於29日啟動行政訪查後表示，不是中華電信或台灣固網設備故障及停電造成，而是電信業者的網路啟動了保護機制，中華電信為了保護網路避免受到攻擊啟動了保護機制。

中華電信及台灣大旗下台灣固網也在29日晚間先後發表聲明，台灣大29日晚間5:39分發出聲明表示，感謝NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電信採取斷網行動前應再確認。本次事件中華電信在未協商也未告知台固情況下，就以（BGP）路由筆數超過徑自設定之限度（6,000 筆），便貿然採取自動斷網措施，造成台固及客戶權益受損。

台固向中華電信發出之6,000筆BGP路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，亦無對網路造成立即危害或風險。台固將同樣路由筆數發送給三十餘家互聯業者，皆未造成問題。中華電信在未與台固溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。

後續台灣大將依照NCC的指示，與中華電信協調合理的網路保護機制，未來在自動判斷的基礎上導入完善的橫向聯繫與再確認機制，同時兼顧資安與用戶權益的保障。

中華電信於29日晚間9:34分發布聲明表示，有關台固公司6月28日斷訊事件，指涉中華電信未經協商亦未告知即以（BGP）路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符，特說明如下。

一、依目前網路服務正常下，台固發送之BGP路由筆數約1,500筆，以6月28日發生之路由障礙事件而言，台固公司BGP連線之路由筆數均超過6,000筆，已明顯造成所謂BGP路由誤放，實屬特殊不正常現象。

二、中華電信依據通傳會108年「邊界閘道路由安全管理功能查核表說明」，其中針對BGP路由收送正確性管理之查核要求，國內BGP路由器應具備「最大允入網段筆數」及「偽造業者本身使用所屬網段」之防護機制及應變措施，在網路管理最佳實務及規範做法下，為避免造成立即的網路危害，必須啟動網路自動保護機制。況超過BGP路由上限保護機制會造成 BGP 連線中斷，為各連線業者所明確知悉。因此，超出連線筆數者即會發生連線異常之狀況，此亦為台固所明知為是。

三、中華電信長期以來遵照國際網路標準與主管機關規範，為維護網路傳遞安全與資安環境，所有數據與防護機制絕非本公司逕自判斷。本件BGP路由障礙事件責任歸屬，主管機關通傳會在記者會上亦已明確說明，中華電信是為了保護整個網路避免遭受攻擊，實際上仍係歸責BGP路由誤放所致，絕非所謂「貿然採取自動斷網措施」，此一事件非屬本公司責任。

四、上述內容中華電信29日已向NCC報告事件始末，NCC對中華電信所提之責任分界說明，均能充分理解並接受。