加權指數在過去幾天跌的又急又重，僅僅5個交易日就暴跌1331點，尤其6月單月指數暴跌1982點，也超過2020年3月新冠肺炎的單月跌點，而大盤急速下殺的過程中，融資浮額成為首要的清理對象，過去5日融資大砍162億，大盤融資餘額已下探至1934億元。

曾任外資交易室的摩爾投顧張貽程分析師指出，代表融資的散戶大軍，似乎並沒有完全撤退，反而從航運股轉換戰場，他舉例散戶最愛的ETF，元大台灣50，近3日的融資張數分別大增3288張、3617張、4162張，也就是3天就暴增共1.1萬張，而且7/4(一)單日大增超過4千張以上，已經是2020年3月以來首見的水準。

他認為這種融資超底ETF的方式，可能會有兩種結局，第一，散戶融資抄底成功，元大台灣50從110元附近回升，融資張數用健康的方式跟著下降，散戶順利用融資操作賺價差，以彌補今年大修正的損失，這是最好的結果；但若是第二種，國際股市跟風破底，台積電股價進一步探底，同時拖累元大台灣50股價，那融資短期抄底失敗，而且若融資不願認輸下降，抄底行為會讓損益越補越大洞，可能造成後續的融資更大賣壓。

張貽程分析師建議，今年的大震盪盤應少用融資工具去買股，尤其是存股族的標的，例如權值龍頭股、台灣50、金融股、高殖利率股等等，應該用現股的方式，才能抵擋得住短中期的大震盪，若不足買一張的現股，也可以用盤中零股的方式量力而為。至於，最佳使用融資的機會，他認為應該等明顯底部浮現、指數站穩中長期均線後，再來使用也會比較適合和穩健。

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

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