台股迎來下半年首場重頭戲，權值王台積電（2330）法說會14日同步登場，隨近期股價劇烈波動，外資上緊發條，統整外資圈對台積電法說會關注焦點，圍繞終端需求、產能利用率面向，六看點扮演台股風向球。

台積電股價自跌破500元後，一度連日破底、盤中最低價崩至433元，市場警鈴聲大響，多家外資當時迅速做出應變，共通點是持續看好台積電長線後市，惟對短期來自外部變數導致的股價劇烈回檔，也是一籌莫展。所幸，台積電股價近日反彈，第二季還繳出超越財測的營收表現，股價能否先重返「5」字頭，引起市場期待感。

放眼台積電第三季傳統旺季，高盛、大和資本證券等最新都預期，台積電營收將會季增9％，主要除來自iOS平台季節性需求帶動，部分未得到滿足的訂單也將填補任何產能空缺，加上在高效能運算（HPC）客戶獲得更多市占分額，且單位售價有所提升、產品組合優化，都是加持台積電營運向上重要因子。

根據外資圈觀點，台積電法說焦點包括：

一、台積電對終端需求變化看法？

二、半導體設備供貨出現延遲，對台積電有何潛在影響？

三、台積電目前的擴產進度？

四、對營收中長期成長目標是否有所調整？

五、未來幾年資本支出趨勢是否有改變？

六、台積電各製程產能利用率前景？