民進黨政府力推非核家園，卻讓台灣缺電問題頻傳。國民黨今表示，日韓歐盟皆提高核電占比，民進黨政府也應修正錯誤能源政策，不應再繼續違逆世界潮流全面廢核，否則缺電危機恐衝擊國人的民生日常，甚至危及國家安全。

國民黨表示，日本冬季將重啟最多9座核電機組，供應全國一成電力需求，以因應國際燃料價格飆漲及供應短缺；歐盟通過將天然氣和核能列入永續綠色能源議案；南韓為提高能源安全與實現碳中和目標，2030年前讓核電占比回到30％。

國民黨認為，重啟核電以達到淨零排放的目標是當前國際趨勢，但民進黨政府長期以意識形態錯誤處理能源政策，緊抱「反核」神主牌，卻忽視國內安全能源供應，讓我國能源只能倚賴再生能源及火力發電，受制進口燃料成本，還造成空汙。

國民黨指出，供電不穩已成國人生活常態，連台灣美國商會都示警，顯然供電穩定度不僅影響外商來台投資，更攸關產業發展與民生經濟，民進黨政府提出穩定供電、淨零排放能源政策，才是維繫國家長遠發展根本之道。