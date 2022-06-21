近年來租金與物價齊漲，加重了租屋族群的負擔，政府為讓全民共享經濟成長紅利，推出「中央擴大租金補貼專案」，長期支持居住正義的永慶房產集團，立即整合旗下直營與加盟品牌共1400家門店，皆響應成為「租金補貼服務站」，幫租屋族拿300億補助金！

營建署送出300億元租金補貼大禮包，租金補貼金額由現行的57億元提高至300億元，並且放寬申請資格，使補貼戶數從12萬戶大增至50萬戶，並且同步調升補貼金額，對象包括社會新鮮人、新婚、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢等四類人，育兒越多補助越多！為了挺居住正義，永慶房產集團旗下五品牌-永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，全台共1400家門店協助租客申請補助，和政府共同維護居住正義，為年輕族群營造安心成家的環境！

永慶房屋租賃服務中心協理周國平表示，永慶集團旗下各門店將協助提供補貼資訊給民眾；從7/1開始，符合申請資格的租屋族，攜帶健保卡、租約，與存摺封面影本等文件，就可找永慶集團各門市，請經紀人協助線上申辦。此外，他特別提醒申請期限只到8月底，符合資格的民眾要抓緊時間！

永慶房產集團推動居住正義不遺餘力，2019年，永慶房屋領先政府及同業，率先推「實價登錄3.0－成交行情揭露至門牌」，並在半年內，集團下所有加盟品牌全面落實，讓房屋行情資訊更透明，促進公平的交易環境，保護消費者權益，深獲各界認同。永慶房屋2021年也響應政府的社會住宅政策，提供雙北地區社會住宅包租代管服務，為台灣社會住宅的發展做出貢獻。

營建署推出「300億租金補貼專案」，協助租屋族減輕生活負擔。專案補助有四大特色：一、條件放寛：未作建物保存登記的也可申請，房客所得為該地方最低生活費3倍以下。二、補助加碼：依是否符合四大族群來加碼，育兒數越多補助也越多。三、戶數增加：申請名額由12萬戶擴大到50萬戶。四、申請變簡便：舊戶確認試算結果後就算完成申請，新戶採線上申請，檢附文件簡化，只需上傳租約與存摺封面影本即可申辦。

值得注意的是，房客無需經過房東同意，即可提出租金補貼申請，且申請通過後，房東經由地方政府認定後將自動成為公益出租人，免額外申請。房東成為公益出租人後，即可享有綜合所得稅每屋每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠等３大稅賦優惠，創造房東與租客雙贏局面！

營建署租金補貼專案受理時間為7月1日至8月31日，租屋族要把握機會，可向永慶房產集團旗下五品牌-永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產門店洽詢相關資訊，或至內政部官網查詢相關資料：https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx