內政部指出，7月1日起，將推出5項攸關民眾權益的新制，包括擴大租金補貼開放申請、申辦不動產移轉登記得免附該紙本稅單、「外來人士在台生活諮詢服務熱線」改碼1990等。

為減輕租屋民眾負擔，行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，7月1日起開放申請，以每年編列新台幣300億元預算，補貼每戶每月最高2,000元到8,000元。針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭加碼1.4倍。

育有未成年子女家庭則從1.4倍起，每多生1胎就多0.2倍；所得標準也從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，擴大協助50萬戶租屋家庭，預計有超過半數的租屋家庭，可直接獲得政府協助。

內政部與財政部推動整合服務，7月1日起民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，由事務所主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單。

依土地稅法規定，民眾向地政事務所申請買賣過戶等移轉登記時，必須提出已繳清稅款的土地增值稅或契稅繳款書，或免稅、不課徵的證明書。為簡化民眾申辦手續，現在只要網路申報地方稅並完稅後，地政事務所可介接稅捐機關，查驗確認無欠繳資料，替代原本檢附的紙本文件。

為提供即將來台或已在台的外來人口最新且完整的多語生活諮詢，「外來人士在台生活諮詢服務熱線」由0800-024-111，改碼成方便好記的「1990」，提供英、日、泰等7種語言諮詢服務，7月1日正式上線。

為持續營造友善外國人居留措施，已取得勞動部聘僱許可的外國專業人才，外僑居留證除現行臨櫃申請的方式外，「外國專業人才及其親屬線上申辦系統」7月1日上線；因應疫情期間，剛入境的外國專業人才及其親屬須隔離檢疫，為減少人流移動及配合防疫政策，在檢疫期間，就可使用線上系統申辦外僑居留證。

消防署修正「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之2條文，從7月1日起申請建築執照掛件的新建建築物，採用桶裝瓦斯時，應留瓦斯桶設置於室外或屋外的空間，以降低瓦斯洩漏蓄積在室內，造成危害風險。