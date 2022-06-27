疫情衝擊，各大展演過去曾面臨停擺狀況，景區生意也亮紅燈，衝擊街頭藝人生計。新北市文化局結合新北市博物館、藝文館舍及觀光景點，推出「街頭藝術活絡展演計畫」，第一階段吸引51組申請，發出約11.4萬元補助。文化局表示，隨著疫情逐漸穩定，新北市117處展演場地隨時供表驗者申請，其中有以金色水岸、捷運淡水站、八里左岸公園為前3名賣藝熱點，場地申請數可達千件。

新北街頭藝人過往採取考照審查制度，2008年起開辦，吸引不少專業藝術工作者考照，去年3月起改採登記制，又吸引一批民眾申請，至今已有2290人順利登記取照。不過，近2年疫情重創，民眾減少出門消費，市集活動也變少，景點冷清，街頭藝人生意也不佳。

為了降低疫情對文化工作者的衝擊，文化局推出街頭藝術活絡展演計畫，若持有新北市街頭藝人有效證就可提出申請，每人每梯次最多可申請3場，每場補助2000元，第一梯次吸引51組、151場次申請，最後核定57場次。

文化局表示，民眾申請踴躍，7月20日將在開放第二梯次申請，市府也推出街頭藝人增能線上工作坊，先前已開出動態藝術、專業手工藝與視覺2場課程，預計下月3日再提供第3場次音樂系列課程。

另外，雖受疫情影響，新北部分場所申請熱度仍然不減，據統計，2022上半年街頭藝人申請展演登記結果，熱門登記排行榜分別為金色水岸2658組、捷運淡水站1792組、八里左岸公園429組，其中最夯的金色水岸表演場地採取現場抽籤，每月都有上百位街頭藝人申請，若額滿就只能轉介至周邊景點。

然而，像是石門洞、烏來等地雖然自然環境極富特色且風景優美，但人潮不比淡水、板橋等景點，因此登記數寥寥可數，有些甚至掛零。文化局表示，雖然無法保證每位街頭藝人都能登記到屬意地點，但針對登記次數較少場地，今年也透過結合旅行團，讓導遊、領隊介紹，使得遊客能近距離感受街頭藝人的魅力。