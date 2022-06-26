「所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的。」、「有時候太想贏得眼前這一分，反而會落得滿盤皆輸。」、「如果我一直選一條簡單的路走，我怕之後我會失去走困難那條路的勇氣和毅力。」……，這些是近來廣受歡迎的陸劇《請叫我總監》劇中經典台詞，縱觀網友們的評價幾乎一面倒都是好評，劇情發人省思並能引起深刻共鳴。確實，小編實際看過之後，回想自己在職場中也有類似的境遇，深有同感、心有戚戚焉！

該劇以真實細膩的手法描寫了專業小秘書寧檬面對魔鬼總裁「陸總」的職場求生術，其中許多眉角已成為社會新鮮人不可不知的職場生存撇步。

適逢畢業季求職潮到來，小花平台站在職場新鮮人的立場來看，「宛如一張白紙般」，最好趁早規劃保險同時兼顧保障與風險，先照顧好自己、要讓自己在無後顧之憂的前提下開始打拚，才能無畏無懼！

社畜們的真實心聲！你被說中了嗎？

《請叫我總監》講述了從小到大夢想成為投資人的寧檬陰差陽錯成為總裁秘書，與能力極強、脾氣火爆的霸總上司陸既明鬥智鬥勇，最終攜手逐夢、並肩搞事業的故事。

小編在看這部職場愛情劇時，面對劇情的鋪陳，講述有關上層打壓、不願聽員工意見、故意刁難、辦公室小圈圈……等職場困境，回想起自己N年前在職場上的種種經歷，著實深有同感、心有戚戚焉；尤其劇中許多「社畜」心聲引起觀眾心中的共鳴，不僅為女主角寧檬氣憤，更是對自己的生活感到無力和絕望。

所謂「社畜」是指日本企業底層上班族的自嘲用語，源於「會社」與「家畜」兩個詞，意思為「公司的牲畜」，最早出現在西元1990年代的日本，隨後在東亞逐漸流行。

以下小編為讀者整理該劇經典台詞「社畜真實心聲」，分享給身為職場傭兵的

你我：

金句1、所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的。

金句2、你知道在職場把自己打扮得養眼得體，不但是對別人和自己的尊重，更重要的是能力的象徵，代表你能從容兼顧工作和生活的事情，而不是疲於奔命。

金句3、生活上有許多事可以將就，但是吃和住不能太草率，尤其對一個女孩子來說。

金句4、如果我每天只是泡咖啡，那麼我展現出來的就只是泡咖啡的能力。

金句5、這哪裡是家，這是我另一個辦公室、外加一張床可以小憩。

金句6、我也是個人，不是人工智能。

金句7、幫忙是情分、不幫忙是本分。

金句8、錢多的話就值得。

新鮮人的保險怎麼買？優先考量2大投保重點

又到了鳳凰花開、驪歌輕唱的畢業季節，受到國內新冠疫情持續升溫連帶許多企業營運也受到影響，產業職缺大幅降低；根據主計總處最新統計，今（111）年前3月失業率為3.66％，其中20至24歲青年失業率高達12.48％，加上因為本土疫情嚴峻，全台放無薪假人數不斷創新高紀錄，其影響層面已明顯擴及至各行各業，可以想像對於即將步入職場的社會新鮮人將會造成不小的衝擊。

小花平台保險顧問表示，社會新鮮人工作才剛起步、口袋不夠深沒有關係，只要做足基本保障規劃，有足夠的能力承擔疾病或是意外風險，那麼就已經贏在起跑點了，以下建議可以透過3大投保重點，為自己的未來撐起一把保護傘。