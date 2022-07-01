長聖（6712）雙喜臨門！不僅6月營收以5,510萬元再創新高，旗下治療多發性硬化症異體臍帶間質幹細胞UMSC01，已向美國FDA申請I/IIa新藥臨床試驗審查（IND）及美國孤兒藥資格認定。

多發性硬化症是一種免疫系統的罕見疾病，也就是說免疫系統攻擊神經系統，導致神經系統病變，它會造成保護神經纖維、幫助訊息傳導的髓鞘受損，進而使得病患喪失行動能力、身體感到麻木、感覺異常、口齒不清、暈眩等慢性疾病。全球約有200萬名患者（約每10萬人30名）受影響，全台約有近2,000名病友與疾病抗戰中。

根據長聖臨床前研究顯示， UMSCs組在動物模型中具有安全性與有效性，已申請FDA Phase I/IIa臨床試驗，並以續發進行性多發性硬化症（Secondary progressive MS，SPMS）族群申請美國孤兒藥資格認定，獲得認定後可享受上市前到上市後一係列優惠政策，包括加速審查、稅收抵免、研發補助、免除新藥申請費以及未來新藥核准上市後可享受7年市場獨賣期等。

根據工研院產科國際所報告指出，2019年多發性硬化症藥物全球市場規模約230億美元，預計至2024年將高達297億美元，2019~2024年複合成長率5.2％。

營運表現耀眼的長聖，6月合併營收5,510萬元，月增5.4％、年增49.33％，累計前六個月合併營收 2.76億元，第二季業績也優於第一季，再創單季新高。該公司目前細胞委託製造排程到明年3月，法人預估其今年業績將會逐季成長。