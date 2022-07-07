因應新冠肺炎，勞保局繼2020年、2021年後，今年再度提供勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金緩繳協助措施，今年7月11日起至明年1月3日止可向勞保局申請今年5月份至10月份的勞保、勞職保、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金，至雇主已扣收勞工個人自願提繳的退休金，雇主仍應正常依限繳納。

勞保局說明，今年協助措施適用對象為符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，及受影響產業相關之職業工會被保險人，或經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息的投保單位。

勞保局表示，本次申請緩繳的投保(提繳)單位可於申請期間至勞保局全球資訊網線上申請，或填具申請書，以郵寄或傳真向勞保局提出申請；職業工會被保險人請填具申請書經由所屬職業工會提出申請。但辦理緩繳前已繳納的勞、勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金，不得改申請緩繳。