北市提供居家檢疫或隔離者的防疫住宿，每日補助500元，針對防疫旅館的居家隔離補貼，每房每日補助2400元，觀傳局表示，因疫情趨緩，兩項補助將辦理至8月31日止，符合條件的民眾及防疫旅館要在10月31日前向觀傳局提出申請。

觀傳局表示，針對居家檢疫或隔離者入住北市防疫旅館，或居家檢疫、隔離者的同住親友入住，每日補助500元，也配合政策調整，3月7日後最高發5000元、5月9日後最高發放3500元，1人限申請1次，2020年4月6日至2022年6月30日，已核准4萬6228件，補助金額為3億227萬9309元。

觀傳局說明，核定專門收住居家隔離者的防疫旅館，及收住居家檢疫者轉為居家隔離者的防疫旅館，每房每日補助2400元，有共同照顧者的需求者，每房增加1人每天增加補助900元；同房被照顧者為4歲以下者，每房增加1人每天增加補助300元。

觀傳局指出，補助天數以居家隔離者的居家隔離通知書所載應隔離天數為上限，防疫旅館部分，自2021年7月19日至2022年6月30日止，累計申請件數6983件、申請金額計1億2197萬2700元。

觀傳局強調，兩項補助將辦理至8月31日，民眾及符合條件的防疫旅館申請將通案受理至10月31日止，此外，2022年5月1日前結束檢疫隔離者須於6個月內提出申請。

觀傳局提醒，符合防疫住宿補助條件者可至「市民服務大平臺（https：／／service.gov.taipei／）」網站，查詢「台北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」立即線上申辦，請符合補助條件的民眾多加利用，若針對補助有疑問也可撥打市民熱線1999洽詢。