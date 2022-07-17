新竹市1處透天厝發生男子邊罵邊對全裸老翁沖冷水事件，全程遭到民眾目睹並向媒體爆料；對此，市府社會處表示，接獲通報後，社工已立即訪視，並陪同該名長者就醫，提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等協助。

社會處表示，6月27日接獲通報後，社工立即進行訪視，經了解，鄭姓個案領有失智輕度身障證明、無領取社福津貼或補助，自我照顧能力日益退化，家人照顧時間及能力亦有限。

社會處指出，經討論後協助陪同鄭姓個案就醫，同步連結長照服務、完成失能評估，並且也已媒合短期機構安置服務資源，6月30日也安排專車接送、入住醫院，進行診療及評估。

在就醫後，鄭姓個案已於7月13日辦理出院，家屬決定申請身心障礙生活補助，並領取愛心卡，14日起市府也協助提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。另外，由於鄭姓個案經醫生評估，符合身障鑑定重度資格，市府將持續協助後續審查鑑定過程。

根據附近居民說法，事發處為當地1名鄭姓老里長住家，老里長的兒子患有失智、行動不便，平時由里長孫子照顧，但孫子需上大夜班，回家還要照顧失智父親，難免會有情緒。

當天因透天厝內傳出叫罵聲，民眾看到全身赤裸老人被邊罵髒話邊沖冷水，訓斥老人胡亂大小便，民眾見狀看不下去因而爆料。

社會處呼籲，民眾如有發現街坊鄰居或親友有需要照顧或經濟協助者，或是有家庭暴力的情形，請立刻撥打113或1999，或通報警政、民政系統，讓社福及長照資源能及早進入家戶。

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