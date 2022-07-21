總統府發言人張惇涵今晚表示，今早陸軍裝甲564旅事故，遭戰車壓傷之全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。蔡總統深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。
此外，他說，蔡英文總統也指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。
陸軍裝甲564旅是在上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業發生事故，兩名受傷人員緊急送醫，其中一名士官生命跡象穩定，正在恆春旅遊醫院進行治療；全姓名士兵傷勢嚴重，經全力搶救仍宣告不治。
總統府發言人張惇涵今晚表示，今早陸軍裝甲564旅事故，遭戰車壓傷之全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。蔡總統深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。
此外，他說，蔡英文總統也指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。
陸軍裝甲564旅是在上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業發生事故，兩名受傷人員緊急送醫，其中一名士官生命跡象穩定，正在恆春旅遊醫院進行治療；全姓名士兵傷勢嚴重，經全力搶救仍宣告不治。
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