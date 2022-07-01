近期日圓低點甜蜜價，台灣旅行團入境日本不須隔離，一銀卡讓您超前部署，機票、海外飯店或團體行程最高享3,500元回饋，指定卡加碼外幣消費回饋，再送旅遊平安險及機場週邊免費停車。

出國購物必備外幣現鈔和一銀卡，「GLORY+世界卡」或「商旅卡」讓您同享換匯與信用卡雙重優惠，於全台第一銀行臨櫃出示信用卡購買美/加/英/日/港/澳/人民幣等現鈔享最優減5分專屬優惠；「桃園市市民卡聯名卡／桃園市認同卡」外幣消費最高享5％回饋（3％現金回饋+2％紅利回饋）、鈦金商旅卡及雙幣卡外幣加碼最高2.7％回饋。

第一銀行攜手雄獅、可樂與易遊網等知名旅行社，刷卡分期滿額最高回饋3,500元；喜愛海外自助旅行的卡友，於長榮、華航與星宇等熱門航空公司刷卡購買機票，或於國內外訂房網Booking.com、Agoda、Klook等刷卡訂房，滿額最高享5％回饋。搭配一銀海外旅遊神卡「桃園卡」除享紅利5倍送外，再享「3,000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達30天「1,000萬元海外全程旅行平安保險」，讓您保障升級，安心滿分。

開車到機場也讓卡友免煩腦，刷一銀卡支付全額國際機票或80％以上旅行社團費，則享最多30天機場週邊免費停車服務。一銀卡多重回饋讓卡友省錢FUN心玩。