內政部今（27日）表示，從7月1日起將推出5項新制，包含300億元中央擴大租金補貼專案計畫、申辦不動產移轉登記得免附該紙本稅單、新建建築物應留瓦斯桶設置於室外或屋外的空間、外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼1990、外國專業人才及其親屬線上申辦系統等，鼓勵民眾多加利用。

內政部表示，擴大租金補貼專案計畫自7月1日開放申請，為減輕租屋民眾生活負擔，依2022年5月24日行政院核定之「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，以每年編列300億元預算，協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔。

每戶每月最高2000元至8000元（比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表），補貼金額不得高於實際租金支出，補貼期間1年。另針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼為1.2倍，2年內新婚家庭加碼為1.3倍，經濟弱勢家庭（低收入戶及中低收入戶）加碼為1.4倍。育有未成年子女（含胎兒）家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

此外，7月1日起申請建築執照掛件之新建建築物，採用桶裝瓦斯時，應留瓦斯桶設置於室外或屋外的空間，以降低瓦斯洩漏蓄積於室內造成危害的風險。既設建築物不溯及既往，將由消防機關宣導安全使用瓦斯。

內政部表示，與財政部推動不動產移轉一站式整合服務，自7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，由地政事務所同仁查詢完稅情形，民眾得免附土地增值稅或契稅紙本稅單。

再者，外來人士在台生活諮詢服務熱線」已自2022年3月1日更改號碼為1990，原0800-024-111將自2022年7月1日停用，統一由「1990馬上幫您」熱線繼續提供多語諮詢服務；為持續營造友善外國人居留措施，推動已取得勞動部聘僱許可之外國專業人才，先行試辦「外國專業人才及其親屬線上申辦系統」，並視辦理成效，再評估擴及教育部、中央研究院、科技部新竹科學園區管理局及經濟部加工出口區管理處等機關之目的事業主管對象。