7月起有不少攸關民眾荷包的新制上路，生活方面，除了電費將調漲、民眾自備環保杯現折優惠金額從3元調高為5元，以及國旅住宿每晚每房最多折1300元等，防疫相關的新制指揮中心昨也宣布了，7月將繼續戴口罩、開放4類人接種第四劑疫苗等。《中時新聞網》整理出一系列7月將開始實施的新制度，供民眾參考，讓大家可以聰明省荷包。

【防疫相關】

➤增4類人可打第四劑

7月1日起機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員擴大為第四劑疫苗的接種對象。

➤嬰幼兒第2輪免費快篩

7月1日起免費提供第二輪免費快篩給0至6歲兒童，民眾可持2015年9月2日以後出生的學齡前兒童的健保卡至快篩實名制販售據點領取。

➤開放幼兒接種莫德納

食藥署已經通過6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗的EUA，預計7月中會開始接種。

➤外出9狀況免戴口罩

7月將繼續維持外出藥戴口罩的規定，但在室內外從事運動；室內外拍照；自行開車，且車內都是同住家人或沒有其他人；直播、錄影等談話性質工作或活動正式拍攝；農林漁牧工作者於空曠處工作；於山林和海濱活動；在易使口罩潮濕的場合活動時等9狀況可例外。

【生活相關】

➤電價調漲

7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶平均漲幅15％最多，但高壓用戶排除百貨與餐飲等6類用戶。另住宅用戶千度以上調漲9％，低於千度則不調整，另小商家與低壓的商業用戶也全面凍漲。

➤國旅振興補助

7月15日至12月15日，自由行旅客在周日到周四入住合法旅宿，每房每晚最多可折1300元；15人以上旅行團，旅遊天數2天1夜以上，每團可補助2萬元。另平日去主題樂園玩，最高可享票價3折優惠。

健保金額調升。（本報系資料照）

➤健保投保金額調升

衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」，將投保上限自18萬2千元調高至21萬9千5百元，自7月1日開始實施，估計會有13.7萬人受影響，每人每月需多付116至1939元。

【飲食相關】

➤自備環保杯現折5元

7月1日起民眾自備飲料杯去超商、手搖飲料店或連鎖速食店買飲料，折扣優惠從原本的3元調高為5元。

➤雙鐵持續開放飲食

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班開放飲食。

➤食安5新制

5項食安新管理規定7月1日上路，包括脂肉品名須標示「注脂」，並加註「僅供熟食」等提醒語；未來非健康食品不能用「健康」字樣作品名，以免誤解。二氧化碳、果膠、關華豆膠、刺槐豆膠等，將從一般食品原料轉為食品添加物管理。

此外，阿勃勒果實不得作為食品原料使用；明訂食品安全監測計畫的內容項目，包含流程及危害分析、作業標準程序、內部稽核、供應商管理與教育訓練。

【居住相關】

➤租金補貼門檻放寬

原本每月平均所得在各縣市最低生活費的2.5倍以下才符合租金補貼資格，7月1日起放寬為3倍以下，且放寬頂樓加蓋戶也能申請。符合資格者可在7月1日至8月31日申請，每戶每月可領2千至8千元，補貼期限1年，預計有50萬戶受惠。

➤新北市租屋強制裝住警器

新北市7月1日起供人留宿的租賃場所與住宅、違章建築與曾發生火警的建築物，通通都要強制安裝住宅用火災警報器（住警器），違者開罰6千至3萬元。而租屋網站上架房屋時也須標明是否有裝住警器。

【交通相關】

➤北市機車停車採無紙開單

台北市7月1日起推動路邊機車無紙化開單政策，機車族上網登錄車號，路邊停車收費將改為簡訊通知；在9月30日前綁定，每筆停車費可折抵5元，使用非現金支付的方式可再折5元。

➤新版國際駕照封面上路

國際駕照封面將於7月1日起加註「TAIWAN」標誌。此外，國際駕照其他格式內容並未改變，民眾無須重新申請新格式，未逾期的舊版國際駕照仍可繼續使用。