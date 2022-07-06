苗栗確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

18到64歲接種資訊。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

第四劑疫苗施打訊息。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

Novavax疫苗可接種的醫療院所。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣6日新增新冠肺炎本土確診882例，其中男性408人、女性474人，年齡分布1歲以下至98歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬6822人，人口占比確診率達14.34％。

衛生局長張蕊仙提醒鄉親，疫情雖趨緩，但仍不可掉以輕心，尤其中央流行疫情指揮中心持續公布全國12歲以下兒童重症共累計84例；死亡總數21人；其中發生27位「孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)」個案。

她說，MIS-C是指孩童在感染新冠病毒之後，發生侵犯全身多系統的發炎性疾病，好發年齡在6到12歲，通常在染疫孩童痊癒後2到6週內發生。苗栗尚無此類案例發生，也無兒童重症及無死亡個案，但由於兒童較難落實防疫作為，並且經常與同儕一起遊玩，故受感染風險相對高，由於適逢暑假期間，更要注意孩童們的安全，請家長儘早為尚未施打疫苗的孩童安排施打，以提高兒童的保護力。

縣長徐耀昌表示，首批Novavax疫苗50.4萬劑到台，苗栗縣獲撥1萬劑， Novavax是蛋白次單位疫苗，與流感疫苗、B肝疫苗、HPV疫苗為相同製程方式，是最常見疫苗種類之一。

根據指揮中心公布施打對象為18歲以上民眾不分劑次接種，無論之前施打疫苗廠牌為何，都可以考慮「混打」Novavax疫苗，惟須符合每劑次之間隔時間才為施打對象。Novavax是五種新冠疫苗選項之一，預定下周一7月11日開始施打。

為便民服務，衛生局商請醫院假學校場地辦理苗栗市、竹南鎮、頭份市及苑裡鎮4大人口鄉鎮市夜間疫苗接種站，時間為7月11日晚上6到8點每站限額500人，請有意願施打民眾今天6日下午3點之後利用圖卡中QR Code進行預約或洽詢4家執行醫院預約，另7月11至7月15日符合接種者可至本縣新冠疫苗合約醫療院所進行預約後施打，疫苗配發有限用罄為止。

徐耀昌呼籲鄉親，防疫不單靠醫護人員及衛生單位，更要靠自己的防疫意識，疫情趨緩，民眾防疫措施仍不可輕忽，持續戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚、保持輕鬆心情和維持正常作息、接種完整3劑疫苗，仍是預防染疫最好的保護方式。。