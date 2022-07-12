高雄市議會副議長陸淑美近日陸續接獲陳情，有民眾被不法取締，她希望警方不要把民眾當提款機。（陸淑美服務處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市議會副議長陸淑美近日陸續接獲陳情，有民眾於岡山區多處路段，在無照相警示標誌下，遭高雄市警察局先拍照取締後，該處路段才設立起照相警示牌，不僅引起民怨，也有違行政指導原則。岡山警方12日對此解釋，警員都有依法處理，盼降低死亡車禍發生率。

陸淑美表示，據民眾指稱，於行經前峰路、寶米路等多處路段時，在未見任何照相警示牌的情況下，遭拍照取締，事後該等路段才陸續掛出照相警示牌，民眾質疑市府此舉為「不教而殺」。

類似民眾陳情案件已發生多起，分布在多個路段如前峰路、寶米路、大莊路、嘉興路、聖森路等，並非單一事件，陸淑美籲請警方維護交通安全執法時，應按步驟來，不應先射箭再畫靶，把民眾當成提款機。另岡山聖森路目前速限僅50公里，也遭民眾反映不合時宜，建議配合車輛流速予以調整。

警方表示，取締測速是希望藉此提醒民眾，減速慢行，且岡山地區死亡車禍頻傳，機車騎士自撞車禍也不少，希望透過取締與宣導，促使民眾增加安全意識，避免發生車禍。

一名警官透露，只要民眾超速不過於誇張，不會立即製單舉報，而是會審酌當時路況的速限去判定。比如該道路速限50公里，民眾超過60公里以上才會開單。