匈牙利民眾對稅改的不滿加劇，數千人今天在首都布達佩斯（Budapest）連續第5天抗議總理奧班（Viktor Orban）政府舉措，批評人士稱稅改將傷害小型企業。

法新社報導，國會12日通過一項會影響數以十萬計小型企業業主的修法案後，匈牙利民眾便走上街頭。

這是奧班在4月壓倒性勝選贏得連續第4個任期以來的第一波抗議行動。數千人今天在布達佩斯市中心遊行，高呼「奧班滾蛋」。

匈牙利高度仰賴俄羅斯石油和天然氣，13日就烏克蘭戰爭引發的能源危機宣布進入「危險狀態」。

路透社提到，民族主義者奧班正面臨2010年壓倒性勝選掌權以來最嚴峻的挑戰，國內通貨膨脹來到20年來新高，匈牙利貨幣福林跌至歷史新低，歐洲聯盟（EU）資金也因雙方對於民主標準的爭議而無法到位。

由於俄烏戰爭期間電力和天然氣價格飆漲，奧班政府13日還削減了對高使用率家庭的電價上限，取消了這位59歲總理近年來的代表性政策之一。

70歲領養老金者尼里（Miklos Nyiri）在集會上表示：「我認識一個人，他靠電力取暖，目前為止每月電費帳單都是匈牙利福林3萬元（約新台幣2260元），但從現在起，他將支付15萬3000元（約新台幣1萬1520元）。」

另一名68歲抗議民眾格梅西（Zoltan Gemesi）說：「政府目前正打算實施這樣的撙節措施，但民眾已經忍無可忍。」

參加集會的人數不算多，顯示雖然奧班為支撐匈牙利國家財政而祭出的最新改革引發民怨，但反政府情緒即使在首都布達佩斯、反對派4月選舉表現最佳的地區，也難以獲得很大迴響。

擔任銀行清潔工的52歲民眾韓德（Ildiko Hende）也感嘆現身集會的人數不多。

她說：「我已經工作了30多年，而這個國家現在的狀況根本是民不聊生。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110717