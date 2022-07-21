台北市長參選人陳時中20日前往龍山寺參拜，龍山寺贈送「以民為先」字畫。（郭吉銓攝）

民進黨台北市長參選人陳時中昨日到萬華，突遇民眾上前陳情，隨後該位民眾遭人扛走。前民進黨立委郭正亮認為，當時陳時中剛好拉開一張紙上面寫「以民為先」，郭直言「真是要命」，且「民」有人說是「民進黨」，主持人笑稱「以民進黨為先！」

民進黨台北市長參選人陳時中昨（20）日前往萬華龍山寺參拜，並高舉一張紙上面寫「以民為先」，未料遭到一名男子大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議男子被火速拖離現場。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（21）日批評，陳時中和他的競選團隊，講以民為先，卻把民眾拖到旁邊，「說責任來我就扛，但責任還沒來，民眾就被扛走了」，國民黨也在臉書質疑，陳時中根本不是真心要向萬華人道歉。

陳時中此舉引爆大量網友怒火，紛紛湧入陳時中的臉書留言處怒轟「抗議來，我就扛」、「以民為先？拖去旁邊！」「你今天把萬華人抬走了」

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮今（21）日在中天電視《大新聞大爆掛》網路直播節目中認為，當時陳時中剛好拉開一張紙上面寫「以民為先」，郭直言「真是要命」，且「民」有人說是「民進黨」，主持人笑稱「以民進黨為先！」