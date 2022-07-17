東勢警分局16日執行「環警監聯合稽查」勤務，3小時攔查疑改裝車輛8部。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中新社區台21線是通往南投縣國姓鄉重要道路，除常有遊客借道前往觀光景點外，也是機車族同好相約騎乘熱點。為避免改裝車噪音擾民情形，東勢警分局16日執行「環警監聯合稽查」勤務，2小時攔查疑改裝車輛8部，未符合管制標準計5件，環保局依噪音管制法告發，罰鍰金額1萬1700元。

東勢警分局特會同台中市環保局、台中區監理所等權責單位，規劃於16日9時至11時執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。

2小時勤務中計攔查疑似改裝車輛8部，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計5件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額1萬1700元，執行成果良好。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，並同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，彈性規劃取締酒後駕車時段，有別於僅夜間或深夜執行，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生。

東勢警分局強調，違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備；飲酒後應找代駕，切勿酒後駕車，以免危害自身行車安全、也影響他人。

警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務，提高執法強度及頻率，結合交通安全宣導、交通工程改善等多方面努力，期建立用路人良好駕駛習慣，有效達成減少交通事故發生，營造優質的用路環境。