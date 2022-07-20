立法院日前三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，微型電動二輪車（舊名：電動自行車）應經審驗合格、懸掛牌照並投保強制汽車責任險。且北高雄外籍移工多，不少電動二輪車時常不守道路規則，彷彿移動神主牌。警方近來加強取締，盼降低車禍發生率。

湖內警方經統計，湖內今年上半年共取締348件慢車違規包含酒駕、未戴安全帽、未依道路交通標誌標線號誌指示行駛等。湖內地區於上半年沒有發生死亡車禍（A1）。

湖內警分局長蔡鴻謀呼籲慢車駕駛人，違法改裝慢車時速更勝機車，危險性立刻飆升，且未懸掛號牌，在道路彷彿吃了無敵星星般恣意行駛，嚴重危害行車安全。警方為求交通安全，將持續強化執法能量，維護用路人行車安全。

岡山地區今年上半年則有438件機慢車違規，警方說，因為大岡山工業區多，民眾多以機車代步，不時發生車禍。上半年岡山 A1就有16件，以機車車禍居多。由於岡山區大型車輛多，警方不時宣導駕駛人應該遠離大型車輛，並減速慢行，避免車禍發生。

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