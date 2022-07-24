電動車很環保，因為它沒有廢氣，也就不會排放二氧化碳；不過荷蘭埃因霍溫科技大學(Eindhoven University)的學生研究團隊還有更環保的想法，他們不想止步於「零碳排」，還希望是「負碳排」。

新阿特拉斯(New Altas) 報導，這組學生團隊名為TU/ecomotive，他們在2018年設計了Noah電動概念車，車體與車殼使用混有植物纖維的可回收材料製作；到了2020年，團隊提出第2代環保電動車Luca，採用回收再製塑膠搭配植物纖維板；如今該團隊的第3代環保電動車「Zem」 (EM-07)，則在車背上披上太陽能板，以及可吸附二氧化碳的負碳排電動車。

「Zam」電動車最大的創意是設計了一種吸附二氧化碳的儲氣設備，能夠在行駛其間，將二氧化碳吸收進儲存罐裡，下車時再交給回收單位。他們目標是在車輛的整個生命週期，將生產車子的碳排放量，都給「吸回來」。

該團隊在環保車殼上已經累積2代經驗，繼續使用再生型塑膠，新的配方混有鳳梨皮。「Zam」的車窗不是用玻璃，而是聚碳酸酯。該團隊表示聚碳酸酯的重量輕、強度好，也易於回收再利用。

研究團隊沒有說明動力系統，僅表示安裝了9個 2.3 千瓦時的模組化電池組，有一個22千瓦的電動機，還有一個高傳動比的差速器，以增加扭矩。”

車體表面上安裝了太能能電池這就不必解釋，可以節省充電時間，延長行車里程；另一個特殊設計是，該車不裝傳統後視鏡來減少空氣阻力，取而代之的是，後向攝影機與即時影像系統組成的「數位後視鏡」。

研究團隊正在為他們的「二氧化碳捕獲技術」在申請專利，當車子以60 公里/小時前進時，產生的風壓就就將空氣導入捕集器裡，大約行使320公里會充滿儲氣罐，到時可將罐子取下來，交給回收單位。

二氧化碳也有工業用途，包括用它來製造更環保的混凝土，或是製造合成燃料，有機化學也會用到。

團隊主持人歐克力(Nikki Okkels)說，我們希望通過展示自己的作品，以引發汽車業對環保的創意，如果35名學生組成的團隊，可以在一年內設計、開發和製造一輛幾乎負碳排的車子，那麼其他的汽車行業也有更多機會和可能性。