澎湃新聞20日報導，福建省高院19日對纏訟7年的閩南章公祖師肉身坐佛追索案終審宣判，維持一審荷蘭收藏者奧斯卡應返還肉身菩薩判決。追索案委任律師徐華潔表示，終審判決是有效法律文書，佛像回歸是時間問題。民事訴訟任何階段都可和解，不排除透過外交手段解決。持有人奧斯卡也尊重中國法院訴訟程序，委任律師全程參與庭審，認真對待此案。至於怎麼歸還，還和他保持溝通。

徐華潔強調，以前海外文物追索主要是通過外交手段、私下協商等方式。這次是中國首例通過司法程序追討海外流失文物，是有開創性的，甚至是標竿性的，也開啟了追索文物的一個有效的司法途徑。

澎湃新聞此前報導，章公祖師肉身坐佛像曾供奉在福建大田縣陽春村和東埔村共有的普照堂內，1995年12月被盜，下落不明。2015年3月，匈牙利一博物館展出一尊肉身佛像，兩村村民認為該佛像即為被盜佛像。福建省文物部門也予以確認。該佛像收藏者為荷蘭藏家奧斯卡·凡·奧沃雷姆。

作為陽春村民委員會的代理律師，徐華潔已介入案件7年。對於終審判決結果，認為意義重大，生效判決對於章公祖師像的權屬已從法律上確權，並具有強制對方返還的法律效力。

澎湃新聞報導，陽春村黨支部副書記林開安當天出席庭審宣判，他表示，村民都很興奮，期待著章公祖師佛像能夠早日回歸。他們都感謝荷蘭藏家奧斯卡多年來保護章公祖師像完好無損，期待他因此能夠與陽春結下特殊緣分。接下來他也會和奧斯卡保持溝通，希望能獲得他的支持。

關於執行問題。徐華潔指出，執行問題並非一刀切解決，事在人為。任何法律途徑解決的疑難複雜案件，從啟動訴訟到執行程序，肯定需要一個過程。現如今，已持有確權、判令返還的生效法律文書，佛像回歸到普照堂應該還是時間的問題。民事訴訟在任何階段都可以和解，當然也包括執行階段，也不排除通過外交手段解決相關問題。

徐華潔強調，值得肯定的是，奧斯卡非常尊重中國法院的訴訟程序，特別委託兩個律師出庭接收訴訟文書材料，以及參與一審至二審庭審，而且從未拒簽任何法律文書。二審案件審理和宣判現場，奧斯卡的代理律師都有出席，證明奧斯卡還是很認真對待這個問題。對於怎麼歸還，村民還有和他保持著溝通。