非政府組織「伊朗人權」表示，伊朗今天執行兩年多來的首次公開處決。「伊朗人權」將之斥為「中世紀的」作法，外界則憂心這個伊斯蘭共和國鎮壓日漸加劇。

法新社報導，總部設在挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，2022年2月在南部城市希拉茲（Shiraz）謀殺警察而被判有罪的薩布齊卡爾（Iman Sabzikar），今天凌晨在犯罪現場遭到絞死。

「伊朗人權」表示，伊朗官方媒體報導了這次公開處決，並公布罪犯為本月稍早最高法院確認判處公開絞刑的薩布齊卡爾。

「伊朗人權」的阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示：「在公共場合恢復這種殘酷的懲罰，是為了嚇唬人們，警告大家不要抗議。」

「我們可以透過抗議死刑、特別是反對公開處決，並讓國際社會採取強硬立場，來提高執行這類中世紀作法的成本。」

社群媒體流傳一段據稱為執行死刑的畫面，內容顯示1名男子身穿伊朗標準的淺藍色和黑色條紋囚服，被以繩索吊在卡車起重機上，距地面數公尺。

伊朗的處決通常在監獄內進行，活躍人士表示，公開處決被用作威嚇，尤其是在罪行涉及殺害安全部隊成員時。

「伊朗人權」表示，伊朗上次有紀錄的公開處決是在 2020年6月11日，還說另4名男子也因在不同但類似的案件殺害警察而被判死刑，面臨同樣命運。

遭遇經濟危機的伊朗近來看到不同於尋常的抗議活動，活躍人士對當局日益加強鎮壓表示憂心。

包括多位著名電影導演等知識分子被捕，「伊朗人權」表示，與2021年相比，2022年上半年處決人數多了1倍。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110724