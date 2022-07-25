愛國同心會秘書長張秀葉因參選台北市議員賄選，最高法院判刑3年5月定讞，但張女在去年台灣高等法院審理時，就未回台接受審判，只委由律師到庭陳述意見，如果她未返台接受刑罰執行，檢方將對她持續通緝40年， 直到2062年。

依刑法規定，有期徒刑在3年以上、10年以下者，行刑權時效30年，如果遭通緝無法如期執行時，時效將增加1／3、10年，張女如果未到葉若拒不到案，檢方將對她持續通緝40年。

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