萬安45號演習，大甲區街上的行駛車輛都靠路邊停放，充分的敵情概念及應變能力，展現全民國防精神演練過程逼真。(民眾提供)

「演習形同作戰！」台中市清水、大甲警分局執行「萬安45號」演習，26日實施30分鐘的「防空疏散」演練，檢驗防情警報系統，人、車疏散避難及避難設施運用；清水及大甲警分局從演習簡報、防情傳遞、警報發放、疏散管制、防空避難設備驗證，每項演練都精確紮實。

中部地區萬安45號演習，於26日1時30分至2時舉行，演習目的是為測試與評估各單位動員應變能力。清水、大甲分局結合義警、民防、志工及清水、大甲區公所等單位，共同執行演練，使警民的力量結合在一起，也使每個單位確實動起來，各級長官視察演練均給予正面肯定。

萬安45號演習，經清水、大甲警分局事前協調各單位及宣導，提醒民眾警報發放後請配合警、民力指揮疏散避難，關閉門窗、熄滅燈火、暫停營業，行駛車輛請靠路邊停放，各機關單位及民眾均保有危機意識，有充分的敵情概念及應變能力；警民能密切合作，展現全民國防精神，演練過程逼真。

主辦單位清水、大甲警分局特感謝清水區、大甲區公所及所有參演人員的辛勞與傑出表現，使今天的萬安45號演習過程圓滿順利，每項演練都精確紮實。