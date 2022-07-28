國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練，開放媒體採訪。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練，當地居民多年未見軍人出現，好奇張望。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練，藍軍守備崗哨。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練。（謝明俊攝）

國軍漢光、同心演習28日上午在後龍鎮福寧安檢所前舉行紅、藍軍守備攻防演練，後備隊支援反攻。（謝明俊攝）

漢光及同心演習 後龍福寧安檢所前搶灘阻絕演練

國軍漢光及同心演習操演，苗栗縣第5作戰區演練進入第4天，軍方28日上午在後龍鎮西湖溪海口旁福寧安檢所前沙灘，演練紅、藍兩軍灘際攻防項目，參與演練基層軍人都是參加同心演習14天教育召集的教召員，課目以想定模擬假想敵紅軍由福寧安檢所前沙灘登陸，一度奪下部分灘際崗哨，負責守備藍軍待支持後備隊抵達以優勢火力展開反攻，順利奪回灘頭堡，由教召員依序模擬過程演練，順利完成課目。

這次國防部漢光演習，並配合同心演習教育召集，由參與14天的教召員親自參加演訓活動，以苗栗縣通霄鎮白沙屯安檢所至後龍鎮福寧安檢所之間海岸線，演練第5作戰區後備部隊濱海城鎮守備及逆襲作戰等項目，演練從25日正式進駐展開維期4天，都安排在濱海沙灘密林中野營，相當具有實戰意義，讓教召員能夠際體驗實戰時的真正實況。

28日上午在後龍鎮福寧安檢所前沙灘演練課目，是想定假想敵的紅軍由此沙灘登陸，與守備的藍軍發生第1波交鋒，第1道守備線藍軍因人單勢孤，一度退守第2守備線陣地，全力以火力阻止紅軍繼續前進，等候支援預備隊抵達加入，預備隊以優勢重型火力控制現場，逐漸逼退紅軍，一一收回第1線守備線崗位，其間，並由教名員演練傷兵醫護處理及後送及課目，全部演練約1個小時結束，並主動開放媒體採訪。

據悉，舉行演練的福寧安檢所，鄰近西湖溪出海口，後方就是知名景點後龍鎮好望角，好望角位處濱海高地，是良好的制高點，可有效控制西湖溪至後龍溪海口以至後龍海角樂園一帶濱海區域，過去，警總就在此地設置海防班哨，專門監控周邊海域及濱海區域，但隨著兩岸關係漸緩，班哨碉堡早已廢棄不用，成了好望角景觀之一。