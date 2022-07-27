通霄分局長陳文彬前往慰問受傷的所長李建國。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

警方對徐男酒測，發現他有酒精反應。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

男子酒駕萬安演習直直衝 還撞傷攔停派出所所長

昨（26日）中部地區萬安演習期間，苗栗縣通霄警察分局也派員到各重要路口實施交通管制，烏眉派出所所長李建國在苗128線上，發現一輛車汽車無視演習繼續行駛，上前攔阻卻被駕駛追撞，最後發現徐姓駕駛有酒駕，警方詢後依民防法、道交條例、妨礙公務、酒後駕車等罪嫌，將徐男移送苗栗地方檢察署偵辦及縣府主管機關裁罰。

昨天演習期間，通霄警分局在轄區通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉57處各重要路口布置崗哨，動用143警民人力，引導人車就地掩蔽，在下午1點50分時，烏眉所長李建國發現徐姓駕駛一路搖搖晃晃，李建國便馬上騎車引導，不料徐堅持不停車還把李建國撞傷。

李建國忍痛將徐男逮捕，並對徐酒測發現超標，李建國等支援警力到場後才自行就醫，而徐男則被依法送辦。分局長陳文彬接獲報告後，也趕赴派出所探視受傷的李所長，向其表達慰問之意及支持英勇執法的精神。

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