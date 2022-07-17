成功大學近海水文中心董東璟教授模擬漁光島海域確實會出現裂流。(董東璟提供／曹婷婷台南傳真)

東北角風景區管理處主要沙灘均設置有上述潛在海象災害看板（包含裂流）。(董東璟提供／曹婷婷台南傳真)

漁光島近年成為台南民眾與觀光客熱中戲水的知名景點，但卻也頻傳溺水憾事，成功大學近海水文中心主任董東璟指出，15日傳出2起溺水，但觀測當天浪不大，極可能為裂流（又稱離岸流）所致。他說，戲水如遇裂流不要對抗，經分析裂流流速，連奧運金牌選手也游輸它，呼籲政府設置潛在海象災害看板。

董東璟說，這2年受中央氣象局委託，針對東北角建立裂流預警系統，分析裂流發生，他也模擬漁光島海域，確實會出現裂流。他說，以漁光島有這麼多觀光人潮來說，台南市政府及相關管理單位應該可以先建置相關的裂流科技資訊，提醒民眾注意。

他指出，民眾容易判斷波浪大小，浪大，自然會避開，相反地，海流無聲無息，看不到感受不到，但威脅卻很大。他說，裂流又稱離岸流，是一股向外海流區的強流，它的發生跟外海波浪以及海底地形有關，從海洋學理模式可模擬出它的出現，但，由於外海波浪變化快速，海底地形也時有不同，因此，迄今還很難預測裂流何時、何處會發生。

董東璟強調，東北角風景區管理處主要沙灘均設置有上述潛在海象災害看板（包含裂流），建議漁光島也應設置，告訴民眾遭遇裂流如何逃避；中長期則可設置監測設備，觀察裂流出現時機與地點，逐步建立預警系統。

他說，近年行政院大力推動「向海致敬」，鼓勵民眾親海，但他也說，預期海域遊憩意外事件會持續頻繁發生，目前漁光島雖有救難人員，但救難是後端作業，應從前端減少意外發生。

他舉歐美為例，沙灘都設有科技救難資訊站，另也可透過旗幟、LED燈等設備，讓民眾即使身處海上，也能在漲退潮或浪變強時，提醒民眾注意。他說，目前科技雖無法精準做告知何時有裂流，但透過海象災害提醒、加強防災教育等，相信能慢慢改善類似憾事頻頻發生。