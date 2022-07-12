縣府提醒，家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種。（縣府提供）

金門地區今日新增180名新冠確診，累計6835例，約占常住人口的10.29％。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門地區今日新增180名新冠確診，累計6835例，約占常住人口的10.29％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今日新增180名新冠確診，累計6835例，約占常住人口的10.29％。兒童第2劑疫苗已有1144人完成接種，基礎劑覆蓋率已達34.40％。

縣府說明，地區兒童BNT第2劑疫苗持續施打，截至今(12)日中午，計有877人完成接種，各衛生所也會根據期程持續接種。另6月21日至7月1日，在各校和衛生所接種之兒童第2劑莫德納疫苗為267人。合計5歲以上至國小階段，兒童第2劑疫苗總接種人數為1144人，基礎劑覆蓋率已達34.40％，目前並無接獲不良反應通報，縣府將繼續追蹤施打疫苗的學童狀況。

金門縣流情疫情指揮中心強調，兒童疫苗不可以混打，並提醒家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規畫接種時間或旅臺的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所預約接種。