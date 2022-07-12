詐騙集團日益猖獗，台中市豐原警分局轄區統計上半年經行員通報阻詐案件共35件，金額高達1215萬餘萬元。副分局長陳鴻斌指出，其中25件由豐原派出所阻詐成功，案類幾乎都是假交友、假投資為手法。

副分局長陳鴻斌於11日至電台受訪，為讓廣大中高齡聽眾了解，全程以流利的台語講述－警察防制詐欺犯罪及交安維護成效方面，暢談警政積極作為。

陳鴻斌首先提到「豐原分局一日三阻詐，守護民眾荷包！」6月10日「一天內與金融機構共同對異常匯款民眾關懷，阻止遭詐騙匯款3件、攔阻金額39萬9300元」。詐騙集團利用「假交友真詐騙」以「愛情幻想」建立民眾戀愛幻境，使民眾陷入迷茫，將荷包內金錢交付給詐騙集團。

詐騙手法包括網路上認識在伊拉克擔任美軍女子，表示退休後要至台灣生活，希望民眾代收包裹，故要求被害人前往匯款；網路上認識一名男子，表示要匯款到聯合國讓對方來台灣，故前往匯款等。

經分局統計，今年迄至7月8日，經行員通報的阻詐案件共35件，金額高達1215萬餘萬元，其中25件由豐原派出所阻詐成功，案類幾乎都是假交友、假投資。

在交安維護成效方面，自今年1月份迄今發生死亡車禍共有6件，已造成死亡6人，相較110年同期死亡車禍共有5件，造成死亡5人，增加1人。依市警局提供數據分析表示，交通事故肇事因素以「未依規定讓車」(占24.3％)為最高，「未注意車前狀況」(占18.4％)次之，「違反號誌管制或指揮」(占6％)再次之。發生時段以「16-18時」 (占16.20％)最高，以「10-12時」 (占13.12％)次之，「8-10時」(占13.01％)再次之。

另公老坪為豐原地區著名休閒景點，常吸引民眾騎鐵馬、慢跑、散步及看夜景。因應暑期將至，為防制青少年危險駕車、改裝車輛行經影響交通安全及環境安寧，豐原分局持續取締青少年危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規，並於6月22日深夜時段會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計取締11輛噪音車及改裝車，其中5輛經檢驗不合格，將依噪音管制法等相關規定告發，另同時段舉發違規無照駕駛計有11件，查獲酒後駕車2件，成效良好。

陳鴻斌表示，行車應確實遵守交通法令規定，青少年切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，並提醒民眾酒後不開車，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具或指定代駕，以確保自身及其他用路人安全。警方將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒後及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護民眾生活安寧及安全。另詐騙集團詐騙手法不斷翻新，民眾若有疑問請打110、165反詐騙電話或直接到派出所查詢。反詐騙小叮嚀，預防假檢警詐騙，請牢記「一聽、二掛、三查」！